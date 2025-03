Eccellenza: l’Ebolitana tra presente e futuro, in attesa del centenario | VIDEO

Per l’Ebolitana Calcio 1925 è questo un anno importante. Sotto il profilo calcistico, per l’aspetto legato alla sua storia.

Il centenario

1925/2025 e un compleanno numero 100 con un curriculum di tutto rispetto, nonostante qualche momento di debacle che è comunque servito per restituire alla compagine sportiva e all’assetto societario di tornare in campo più forti e compatti di prima.

Una squadra quella della Ebolitana Calcio 1925 che è radicata sul territorio e che, a differenza di tante altre squadre della stessa caratura, custodisce un vessillo storico ed è sostenuta da sempre da un meraviglioso tifo organizzato che ha contribuito a raccontare e a scrivere la storia della Città.

E in attesa di quella che sarà senza ombra di dubbio una grande festa per tutta la comunità è in campo che adesso si tifa la squadra della Città.

La compagine cara al mister Stefano Liquidato deve proteggere a tutti i costi i risultati di gioco e mantenere una posizione in classifica mirando alla conquista di nuovi punti. Accanto alla squadra e a tutto lo staff tecnico e sportivo c’è una dirigenza attenta e motivata che quotidianamente affianca gli atleti e li supporta. In campo e fuori dal campo.