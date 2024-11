Eccellenza, l’Ebolitana di mister Liquidato esordisce a Montemiletto. Al “Carrano” c’è l’Heraclea

L’Eccellenza scende in campo per l’11ª giornata di campionato. Impegni casalinghi per Polisportiva Santa Maria ed Agropoli, trasferte insidiose, invece, per Battipagliese, Calpazio ed Ebolitana

Le gare

L’Ebolitana del neo tecnico Liquidato fa il suo esordio contro il temibile Montemiletto. I biancoblu sono chiamati ad una reazione d’orgoglio dopo l’addio di mister De Cesare e chissà che la grande esperienza del tecnico, classe 1965, non possa dare la giusta scossa ad una squadra che, come rosa, resta tra le migliori del campionato.

Una coraggiosa Agropoli, al “Guariglia”, ospita l’Audax Cervinara. La squadra capitanata da bomber Margiotta viene dalla sconfitta contro la Battipagliese che ha lasciato alcune polemiche dal punto di vista arbitrale, ma l’opportunità di trovare nuovamente i 3 punti sembra alla portata dei delfini.

Per la Calpazio, a -5 dal penultimo posto, serve una prova d’orgoglio per non lasciarsi scappare via le già poche speranze di lottare per la salvezza. I granata, in trasferta, scendono in campo con il Victoria Marra.

Anche la Battipagliese giocherà lontana da casa, in quel di Solofra, per ribadire il primato in classifica e tenere il ritmo di Buccino ed Heraclea. Quest’ultima tornerà in Cilento, al “Carrano”, contro la Polisportiva Santa Maria nella sfida di domenica pomeriggio.

Per mister De Felice questa è stata la prima vera settimana in cui ha potuto lavorare senza impegni con la sua compagine e contro i pugliesi sarà battaglia vera.