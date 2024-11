Eccellenza: l’Agropoli travolge l’Audax Cervinara

Torna alla vittoria l’Agropoli che al Guariglia rifila in manita all’Audax Cervinara. A finire nel tabellino Ramacciotti, Margiotta, Di Pasquale, Chietti e Ferraiolo.

La gara

La partita comincia con l’Audax Cervinara che va vicina al goal al 6’ con una girata di Pesce che trova Grieco pronto a respingere in corner. I delfini passano in vantaggio al 18’ sugli sviluppi di corner: Ramacciotti è abile a colpire di testa e depositare il pallone in rete. Passano pochi minuti e Giordano conquista il penalty che Margiotta realizza per il 2-0 dei delfini.

L’Agropoli continua a spingere e al 30’ Ramacciotti con un gran colpo di testa prende la traversa a Mauro battuto. I delfini sono straripanti e al 36’ trovano la rete del 3-0 con una grande azione personale in ripartenza di Di Pasquale che incrocia di destro in area di rigore senza lasciare scampo al portiere avversario.

La partita sembra in pieno controllo per l’Agropoli, quando al 40’ Gaudino è costretto ad abbandonare il campo per doppio giallo, lasciando la squadra di casa in inferiorità numerica.

Tuttavia il risultato della prima frazione non cambierà: 3-0.

Nella ripresa l’Agropoli al 54’ trova la rete del 4-0 con un assist superbo di Giordano che serve Chietti in area di rigore che sigla il poker per i delfini, al 57’ il Cervinara ristabilisce la parità numerica con l’espulsione diretta di Garofalo per fallo su Chietti.

I delfini giocano sul velluto e al 73’ Margiotta prova a siglare un goal da cineteca, ma il suo tiro di esterno sinistro termina sull’incrocio dei pali.

Nei minuti c’è gioia anche per Ferraiolo che sigla la rete del definitivo 5-0.

Termina così l’incontro con l’Agropoli che travolge l’Audax Cervinara con il risultato di 5-0.