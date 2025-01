Eccellenza: L’Agropoli strappa un pari sul campo del Santa Maria La Carità

L’Agropoli pareggia a Santa Maria la Carità contro una squadra in lotta per il primato.

La cronaca

Nella prima frazione dopo un periodo di studio delle due squadre l’Agropoli passa in vantaggio su calcio di rigore, Margiotta è glaciale, spiazza Stasi e firma lo 0-1.

Il Santa Maria La Carità reagisce subito e trova il pari dopo qualche minuto, sempre su calcio di rigore, questa volta Grezio non lascia scampo a Grieco per l’1-1.

Nel finale di primo tempo ci prova Romano con una conclusione forte deviata in corner da Stasi.

Termina così la prima frazione con il risultato di 1-1.

Nella ripresa le due squadre continuano a lottare in mezzo al campo mantenendo ritmi alti senza creare grosse occasioni da goal; l’Agropoli ha l’opportunità con Margiotta per passare in vantaggio, ma il suo tentativo di pallonetto, dopo un rinvio sbagliato di Stasi, non sortisce gli effetti sperati; reagisce subito la squadra di casa con un colpo di testa di Labriola che termina di poco alto, continua a spingere il Santa Maria La Carità sempre con Lombardo, il suo tiro termina di poco a lato.

L’Agropoli nel finale si fa rivedere in avanti con Chietti che prova a sorprendere Stasi con un diagonale che termina di poco a lato.

L’ultima occasione clamorosa capita sulla testa di Labriola che a botta sicura colpisce la traversa, facendo venire i brividi ai tifosi dell’Agropoli.

Termina così l’incontro con il risultato di 1-1, buon punto per i delfini che ripartono dopo le ultime uscite negative.