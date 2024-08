Eccellenza, l’Agropoli riparte dai giovani

L’Us Agropoli ha presentato i primi calciatori che faranno parte della rosa nell’annata 2024/25. Tramite le pagine social del club, sono stati ufficializzati nelle ultime ore gli acquisti di Facundo Ramacciotti, difensore centrale classe 2002, Vincenzo Ferraiolo, centrocampista classe 2002 e Francesco Di Pasquale, esterno classe 2003.

Il progetto

La società sta mantenendo fede alle parole espresse in conferenza stampa di presentazione, dove era stato ribadito a gran voce che il nuovo progetto sarebbe ripartito dai giovani di qualità; gli acquisti presentati in queste ore vanno in questa direzione, con il tecnico Osvaldo Ferullo abituato a lavorare in queste condizioni.

Intanto sta per arrivare il primo impegno stagionale che vedrà i delfini impegnati in Coppa Italia contro la Polisportiva Santa Maria, nel primo derby stagionale; certo trarre un bilancio a pochi giorni e con un netto ritardo da parte della società agropolese sarebbe un po’ eccessivo, ma sicuramente arriveranno le prime risposte per cercare di captare gli obiettivi per il prossimo futuro.

Intanto giovedì è previsto un test con la juniores.