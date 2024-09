Eccellenza: l’Agropoli cade a Solofra

Una rete per tempo decidono l’incontro tra Città di Solofra e Us Agropoli, a segno anche l’ex Sannia.

La Partita

Comincia subito forte il Solofra che va vicino alla rete del vantaggio prima con Fraciello e poi con Iuliano, ma la partita non si sblocca e si rimane sullo 0-0.

L’Agropoli prova a rispondere sugli sviluppi di calcio piazzato, ma la conclusione di Imparato non sortisce nessun effetto.

L’incontro continua sul filo dell’equilibrio fino ai minuti finali della prima frazione quando un errore di Tonelli, troppo leggero nell’appoggio a Grieco rischia di combinare un pasticcio, ma l’estremo difensore Agropolese è bravo a metterci una pezza e sventare il vantaggio della squadra di casa.

Proprio poco prima del duplice fischio della fine della prima frazione arriva il vantaggio del Solofra, Maiorano si conquista il rigore che realizza per l’1-0 della squadra di casa.

Termina così il primo tempo sul risultato di 1-0.

Nella ripresa l’Agropoli si riversa in avanti alla ricerca del pari, sugli sviluppi di un calcio d’angolo il colpo di testa di Tonelli viene ribattuto a pochi centimetri dalla porta, continua il forcing dei delfini che vanno vicini al pareggio con Di Pasquale ma sulla sua conclusione è bravo Barone a respingere il pericolo.

Il Solofra si fa rivedere in avanti e va vicino al raddoppio con Arzeo che in mischia calcia a botta sicura, ma la difesa dell’Agropoli si oppone respingendo la conclusione, pochi minuti dopo la squadra di casa trova la rete del 2-0, con il colpo di testa dell’ex Sannia che insacca il rete il doppio vantaggio per il Solofra.

Il doppio vantaggio della squadra di casa spezza le gambe all’Agropoli che non riesce più a reagire.

Termina così l’incontro con il risultato di 2-0.