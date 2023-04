Eccellenza, l’Agropoli batte il Buccino e conferma il secondo posto

Seconda vittoria consecutiva per l’Agropoli che dopo la vittoria contro la Virtus Avellino batte anche il Buccino tenendo a distanza di tre punti la Scafatese, vittoriosa nell’anticipo del sabato in casa contro il Vico Equense.

La gara dei delfini si è disputata sul neutro del Tenente Vaudano di Capaccio Paestum. Poco male considerato che al Guariglia la compagine di patron Infante non vinceva da due mesi.

La gara

Gara tutt’altro che esaltante, soprattutto nei primi 45 minuti.

In avvio di gara sono gli ospiti a rendersi più pericolosi, prima con una punizione di Santonicola deviata in corner da Gesualdi e poi con una conclusione di Castillo dal limite che il portiere argentino manda ancora in corner.

Bisogna aspettare il 26’ per vedere l’Agropoli. Ci prova Natiello che colpisce la traversa dai 35 metri. Pochi minuti dopo episodio dubbio nell’area di rigore dei bianco azzurri per un possobile tocco di mano di Giordano; gli ospiti reclamano il rigore ma per l’arbitro è tutto regolare. L’ultima emozione del primo tempo la regala al 36’ Senatore con un tiro ad incrociare che finisce di poco fuori.

La ripresa inizia sulla falsariga del primo tempo. A cambiare l’inerzia del match il gol di Infimo che al 57’ riceve un passaggio filtrante da Abayian e solo davanti al portiere lo batte con un tiro rasoterra.

I ragazzi di mister Carmine Turco galvanizzati dal gol spingono il piede sull’acceleratore. Il Buccino sembra incapace di reagire e così al 70’ arriva la rete che chiude il match: gli ospiti alla ricerca del pari perdono palla nella metà campo cilentana, parte un contropiede concluso da De Sio che innescato da De Mattia gonfia la rete per la seconda volta.

La classifica

Per l’Agropoli tre punti preziosi a due giornate dal termine del campionato. Il prossimo weekend sfida complicatissima sul campo della capolista e già promossa San Marzano.

Nell’ultimo turno, invece, arriva ad Agropoli il Faiano.