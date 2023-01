Eccellenza: San Marzano inarrestabile, l’Agropoli segue il passo, rallenta la Scafatese

Il San Marzano travolge per 0 – 4 il Città di Solofra e mantiene invariate le distanze dalle inseguitrici.

Vittoria importante per l’Agropoli sul campo ostico del Castel San Giorgio, risultato finale 0-2, tre punti che proiettano i delfini in seconda posizione in solitaria.

Battuta d’arresto per la Scafatese, sconfitta per 1-0 sul campo del Salernum Baronissi, adesso la vetta si fa sempre più lontana.

Nelle zone basse della classifica importante successo per il Montemiletto 1-0 sul Faiano, punti fondamentali per abbandonare per la prima volta in stagione la zona play-out.

Risultati

Costa d’Amalfi 1 – Buccino 1

Giffoni sei Casali 3 – Sant’Agnello 1

Montemiletto 1 – Faiano 0

Castel San Giorgio 0 – Agropoli 2

Baronissi 1 – Scafatese 0

Vico Equense 1 – Lioni 1

Audax Cervinara 2 – Carotenuto 0

Solofra 0 – San Marzano 4

Ercolanese 2 – Virtus Avellino 0

Classifica Eccellenza

San Marzano 54

Agropoli 47

Scafatese 33

Cervinara 37

Ercolanese 37

Virtus Avellino 31

Solofra 30

Giffoni 27

Costa d’Amalfi 26

Baronissi 24

Faiano 23

Montemiletto 23

Lioni 22

Vico Equense 21

Buccino 21

Castel San Giorgio 20

Carotenuto 18

Sant’Agnello 13