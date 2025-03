Eccellenza: la Calpazio frena l’Agropoli al Guariglia

L’Agropoli al ‘Guariglia’ impatta per 0-0 con la Calpazio, in una gara che ha visto i delfini in inferiorità numerica per circa mezz’ora.

La gara

Inizio di gara equilibrato con poche emozioni: i delfini però sono costretti ad un doppio cambio in avvio: Gaudino e De Martino, dopo meno di 10 minuti, lasciano infatti il campo a Tonelli e Selitti.

Al 16′ prima occasione degna di nota per l’Agropoli ma Margiotta non inquadra la porta difesa da Tesoniero.

A metà tempo, invece, bella azione dei delfini che dialogano al limite con Ferraiolo che chiama all’intervento in angolo Tesoniero, bravo a distendersi alla sua sinistra.

Margiotta sul corner seguente spizza di testa ma la retroguardia ospite allontana.

Alla mezzora si vede la Calpazio che dai 20 metri, però, non trova i pali di Grieco mentre sul fronte opposto al 33′ Margiotta vede annullato un gol per fuorigioco. La Calpazio si rivede al 41′ con una punizione di Imparato che non inquadra lo specchio della porta e Coquin che non da forza al suo sinistro un giro di lancette dopo.

La ripresa vede al 4′ un cross dalla sinistra arrivare al centro dell’area ma Romano impatta di schiena spedendo alto, sorte simile a Riccio al 5′ con Tesoniero chiamato ad un comodo intervento.

La gara scorre con un’azione per parte dopo il decimo: Imparato non da potenza alla sua punizione con Chietti che cerca l’acrobazia uno spiovente pericoloso.

Al 13′ però Tegolo si procura un rigore che Margiotta calcia angolato con Tesoniero che indovina però l’angolo. Dopo il danno anche la beffa con Di Pasquale che si becca un rosso dopo aver colpito un avversario.

Al 20′ la Calpazio cerca gloria con Vonna, appena entrato, che mette alto. La gara scivola via senza particolari emozioni. Poco prima della mezzora, invece, i padroni di casa reclamano un rigore, per presunto fallo su Riccio ma il direttore di gara lascia correre. La Calpazio si rivede al 32′ con Coquin ma Grieco blocca. Più vicino alla rete, per i capaccesi, Sangiovanni che incrocia troppo da ottima posizione. Ad un passo dalla rete anche l’Agropoli: Tegolo esalta Tesoniero che dopo un bell’intervento trova la retroguardia pronta a spazzare un pallone rimasto in area piccola. Al 41′, invece, è Riccio a fare una bella discesa sulla destra con un pallone troppo forte messo nel mezzo mentre poco dopo Tesoniero fa buona guardia su un pallone non controllato a dovere da Tegolo.

Nel finale gli uomini di Ferullo ci provano ma il parziale non cambia. Agropoli-Calpazio termina così 0-0.