Eccellenza: la Calpazio cambia guida tecnica

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia che il tecnico Salvatore Nastri ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di allenatore della Calpazio. Ad annunciarlo è proprio il club granata tramite una propria nota ufficiale.

Salvatore Nastri era subentrato a campionati in corso, ottenendo i cinque punti che attualmente la Calpazio ha in classifica, dopo la pesante sconfitta maturata ieri contro il Santa Maria La Carità, il tecnico ha deciso di rassegnare le dimissioni.

La nota della società

La società ha reso noto di aver inizialmente rifiutato le dimissioni salvo poi cambiare idea dopo un incontro con il tecnico.

“A mister Nastri il ringraziamento di tutta la società granata per il lavoro svolto in questi mesi con professionalità, impegno e dedizione, augurandogli le migliori fortune. Salvatore Nastri è e rimarrà un amico della Calpazio perché, dal primo all’ultimo giorno, si è comportato da signore, dimostrando di essere un grande uomo prima ancora che un tecnico preparato. A lui l’abbraccio della società. Nelle prossime ore sarà comunicato il nome del nuovo tecnico. Nel frattempo gli allenamenti saranno diretti dall’allenatore in seconda”, si legge in una nota della formazione granata.