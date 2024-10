Eccellenza, la Battipagliese vince il derby con il Santa Maria e mantiene la vetta

È la Battipagliese ad aggiudicarsi il derby del “Pastena” contro la Polisportiva Santa Maria, grazie ad un gol di Losasso nella ripresa.

La gara

Il primo tempo viaggia su binari abbastanza blandi con le due squadre che fanno prevalere l’equilibrio. Sono davvero poche le occasioni da segnalare. Ribeiro ci prova con un tiro dalla distanza che termina alto, mentre Formica spedisce la sfera sul fondo.

Alla mezz’ora è bravo Volzone ad anticipare Ripa dopo un tiro dal limite dell’area ancora di Ribeiro.

La ripresa è sicuramente più pimpante. Ripa impensierisce subito la difesa giallorossa con un colpo di testa da calcio d’angolo che non trova la porta. Ancora il bomber di casa si costruisce un’occasione praticamente da solo, proteggendo benissimo la palla, ma non inquadrando la porta.

Il Santa Maria aumenta d’intensità e inizia a prendersi il dominio del gioco. Sabatino sciupa una ghiotta opportunità, tirando in maniera debole e centrale le braccia di Trapani che para in due tempi.

Ancora l’attaccante giallorosso, lanciato in profondità da Di Giacomo, di prima intenzione non è preciso. Risposta bianconera con Boglic. Anche in questo caso la mira non è delle migliori.

La squadra di mister Quintiero si rende pericolosa con il solito Sabatino, ma ancora una volta nessun particolare problema per i padroni di casa. Alla mezz’ora si sblocca la partita: Losasso finalizza con un tocco sotto porta dopo una buona azione corale sviluppatasi sulla fascia sinistra.

Il Santa Maria non demorde e fino alla fine tenta di raggiungere il pari. La palla gol più importante è sui piedi di Di Giacomo che, pescato bene da Salzano, alza di poco la sua conclusione. In pieno recupero ancora Sabatino prova a battere Trapani, ma la Battipagliese resiste e resta da sola in vetta alla classifica

Il Tabellino

Battipagliese (4-3-3): Trapani; Suozzo, Magliano, Calvanese, Boglic; Tarcinale (24’ st Losasso), Pipolo, Formicola; Spagnuolo (25’ st Saviello), Ripa (43’ st Zoppino), Ribeiro (22’ st Picaro). A disp.: Borrelli, Manzo, Cirone, Sangiovanni, Cafaro. All. Calabrese

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Volzone; De Cono (33’ st Salzano), Bisceglia, Lembo; Strianese, Santoro, Lopetrone (31’ st Modano), Navarrete (12’ st D’Auria), De Angelis; Sabatino, Di Giacomo. A disp.: Ragone, Siciliano, De Mattia, Musto, Gentile, Ciornei. All.: Quintiero

Arbitro: Alessandro Pepe di Nocera Inferiore (Capano-Meo)

Marcatori: 30’ st Losasso (B)

Note: ammoniti Bisceglia (SM), Navarrete (SM), Formicola (B), Lembo (SM), Losasso (B), Saviello (B), Picaro (B). Angoli: 2-4. Recupero: 1’ pt e 4’ st.