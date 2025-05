Eccellenza: la Battipagliese supera la Virtus Serino e vola ai play off

Nella trentaquattresima, ed ultima, giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese supera agevolmente una Virtus Serino già aritmeticamente salva con il punteggio finale di 5 a 3 ma, vista la contemporanea vittoria dell’Heraclea sul Santa Maria la Carità, dovrà provare il salto di categoria attraverso i play off.

Si comincerà tra quindici giorni quando al “Provenza” arriverà la vincente di Castel San Giorgio – Santa Maria la Carità per il secondo turno play off regionale prima di iniziare gli spareggi nazionali. Al “Provenza” aria di altre categorie con i tifosi che inneggiano e incoraggiano la squadra dal primo all’ultimo minuto regalando una coreografia da pelle d’oca.

Primo tempo

Dopo due minuti le zebrette sono già avanti con il venticinquesimo centro stagionale di capitan Ripa che dal dischetto buca Sacco. Con questo centro Ripa si laurea capocannoniere del girone. Uno-due micidiale della Battipagliese tra il 14’ e il 16’ con Spagnuolo e Minicone che indirizza la partita sui binari bianconeri ma il Serino non si dà per morto e rientra in partita grazie ad una rete di Tarallo (35’) ed una sfortunata autorete di Calvanese (38’). Nell’ultimo minuto di recupero del primo tempo la Battipagliese cala il poker ancora con Spagnuolo, autore di una doppietta.

La ripresa

Nella ripresa, con i ritmi comprensibilmente più bassi e con la continua ricerca di aggiornamenti dal match di Candela, la Battipagliese va a segno con Petrosino su azione d’angolo (17’) mentre Saponara (35’) fissa il punteggio sul definitivo 5 a 3. Al triplice fischio l’applauso della tribuna del “Provenza” verso i propri calciatori è commovente.

Il Tabellino

BATTIPAGLIESE: Trapani, Magliano, Olmos, Manco, Prevete (dal 4’s.t. Formicola), Ripa, Tomolillo (dal 27’s.t. Moussa), Minicone (dal 20’s.t. Tedesco), Della Vecchia, Spagnuolo (dal 35’s.t. Mele), Calvanese (dal 14’s.t. Petrosino). A disposizione: Esposito, Boglic, Masella, Suozzo. Allenatore: Pietropinto

VIRTUS SERINO: Sacco, Spina, De Santis (dal 1’s.t. Passariello), Marrazzo (dal 20’s.t. Arcaro), Nicodemo, Barone (dall’8’s.t. Caradonna), Cucciniello, Tranchino (dal 16’s.t. Iapicca), Ciuccio, Tarallo (dal 1’s.t. Colucciello), Saponara. A disposizione: Landi, Cucciniello, Nappi, Bravaccini. Allenatore: FilarmonicoRETI: 2’p.t. Ripa (rig.), 14’p.t. e 48’p.t. Spagnuolo, 16’p.t. Minicone, 17’s.t. Petrosino, 35’p.t. Tarallo, 38’p.t. Calvanese (aut.), 35’s.t. Saponara

ARBITRO: Signor Andrea Norci di Arezzo

ASSISTENTI: Signori Vanacore ed Acunzo di Castellammare di StabiaNOTE: Ammoniti: nessuno. Calci d’angolo: 10 a 2 per la Battipagliese. Recupero: 3’p.t. e 4’s.t. Spettatori: 800 circa