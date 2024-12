Eccellenza: la Battipagliese ritorna alla vittoria battendo l’Apice

Nella sedicesima giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese ritorna alla vittoria battendo l’Apice, allo stadio “Provenza” di Macchia, con il punteggio finale di due ad uno.

La partita

Una bella Battipagliese, lontana parente di quella onestamente brutta vista sabato scorso a Castel San Giorgio, riesce a riagganciare il treno promozione al termine di una bella in totale controllo che nel finale ha rischiato di ingarbugliarsi per la tenacia mai sopita degli avversari. Pietropinto, senza Olmos, propone Tedesco dal primo minuto e rilancia Losasso sulla corsia di destra. Cioffi, su sponda Apice, invece, si affida alla coppia Perlingieri-Cozzolino per scardinare la difesa di casa.

Nei primi quarantacinque minuti è la Battipagliese a rendersi pericolosa a più riprese con Ripa, sugli sviluppi di un corner, con Fusco bravo a respingere di piede, e con un diagonale velenoso di Tedesco, fuori di pochissimo. Al 38’ c’è il vantaggio della Battipagliese: Tomolillo viene steso in area di rigore e dagli undici metri è glaciale Ripa che trova il tredicesimo centro stagionale.

Il secondo tempo

Ad inizio ripresa raddoppia la Battipagliese: da azione di corner la sfera arriva a Tedesco che in rovesciata pesca sul secondo palo Magliano che con una zampata trova il gol. E’ il terzo centro in stagione per il centrale difensivo ex Calpazio. Da questo momento in poi la Battipagliese abbassa un po’ il baricentro e l’Apice viene fuori ma trova solo alcune conclusioni dalla distanza che non impensieriscono Trapani fino al minuto numero 39’ quando Cagnale, in sospetta posizione di fuorigioco, buca il portiere di casa con un fendente al volo in area di rigore. Gli otto minuti di recupero sono un’agonia per la Battipagliese che tiene botta senza dar modo agli avversari di pungere in modo pericoloso.

Il tabellino

BATTIPAGLIESE:

Trapani, Magliano, Fromicola (dal 43’s.t. Tarcinale), Tedesco (dal 35’s.t. Minicone), Ripa, Tomolillo (dal 46’s.t. Zoppino), Spagnuolo (dal 34’s.t. Parisi), Calvanese, Suozzo, Losasso, Moussa (dal 24’s.t. Pipolo).

A disposizione: Borrelli, Manco, Noletta, Turco.

Allenatore: PietropintoAPICE: Fusco, Pastore (dal 1’s.t. Vernacchio), Guida, De Marco (dal 43’s.t. Zullo), Ciampi (dal 39’p.t. Dello Russo), Mercaldo, Dequieuec (dal 42’p.t. Delgado), Mincione, Perlingieri (dal 1’s.t. Cagnale), Colarusso, Cozzolino.

A disposizione: Calandro, Sanginario, D’Agostino, Montenigro.

Allenatore: Cioffi

RETI: 38’p.t. Ripa (r ), 3’s.t. Magliano, 39’s.t. Cagnale

ARBITRO: Signor D’Auria di Napoli

ASSISTENTI: Signor Sirico di Torre del Greco e Lauro di Castellammare di Stabia

NOTE: Ammoniti: Magliano, Tedesco, Ripa, Pastore, Cozzolino e Pietropinto (all. Battipagliese).

Calci d’angolo: 8 a 4 per la Battipagliese. Recupero: 3’p.t. e 8’s.t. Spettatori: 500 circa