Eccellenza: la Battipagliese espugna Buccino

Nel big match valevole per la 21a giornata del Campionato di Eccellenza Girone B, la Battipagliese supera per 1-2 il Buccino al “Paolino Via” e continua la sua fuga solitaria ai vertici della classifica.

Il primo tempo

Nel primo tempo, le zebrette soffrono le assenze dei giocatori più rappresentativi come Ripa Calvanese e Moussa, ne approfitta il Buccino che si rende più volte pericoloso, ma solo un super Trapani nega la gioia del goal alla squadra di casa.

Dopo un iniziale periodo di affanno, la Battipagliese proprio sul finire del primo tempo passa in vantaggio sugli sviluppi di palla inattiva, Magliano è il più lesto a depositare di testa in rete da pochi passi lo 0-1.

La ripresa

Nella seconda frazione, il Buccino parte subito forte alla ricerca del pari, la squadra di casa lo trova su calcio di rigore con Guatieri che spiazza Trapani per l’1-1. Quando la partita sembra avviarsi verso il risultato di parità, arriva la perla di Tedesco che da posizione defilata, dopo un gran dribbling, scarica un sinistro che va a terminare la sua corsa all’incrocio dei pali per l’1-2.

Nel finale il Buccino si riversa in avanti alla ricerca del pari, ma la Battipagliese alza un muro invalicabile e congela il risultato. Termina così l’incontro con la Battipagliese che supera a domicilio il Buccino per 1-2 e resta sempre più sola in vetta alla classifica.