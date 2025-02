Eccellenza, incrocio Ebolitana-Santa Maria: opportunità Battipagliese con il Victoria Marra | VIDEO

La 26ª giornata del campionato d’Eccellenza è ai nastri di partenza. La prima a scendere in campo sarà la Calpazio che, nella giornata di sabato, affronta il Salernum Baronissi.

Le gare

I granata, nonostante le ultime ottime prestazioni, non hanno raccolto quanto davvero meritavano in termini di risultati ma la possibilità di abbandonare l’ultimo posto in classifica e superare l’Audax Cervinara è concreta.

Una Agropoli mai arrendevole viaggia in trasferta contro l’Apice in una sfida salvezza importantissima e da non perdere. I delfini, che hanno ben figurato contro le avversarie di maggior prestigio, ora hanno uno scontro alla portata e possono risalire la china.

Buona opportunità anche per la Battipagliese che, dopo aver perso la testa del girone e aver iniziato un po’ a rallentare il ritmo forsennato, se la gioca in casa contro il Victoria Marra terzultimo. Una giornata, almeno sulla carta, favorevole rispetto alle sue avversarie per il titolo. Attesa al “Dirceu” per il derby tra Ebolitana e Polisportiva Santa Maria.

Le due squadre stanno vivendo momenti di stagione diversi e se i giallorossi stanno accarezzando anche l’idea di poter raggiungere i playoff, i padroni di casa devono allontanarsi al più presto dalle sabbie mobili di una classifica che non permette di rimanere tranquilli.