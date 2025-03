Eccellenza, il Santa Maria contro la capolista Heraclea: la Battipagliese per ritrovare i 3 punti | VIDEO

Campionato d’Eccellenza pronto a regalare grandi emozioni in questo weekend valido per la 28esima giornata del Girone B. Le prime formazioni del territorio a scendere in campo sono Agropoli e Calpazio.

Le partite

I delfini, forti del fondamentale successo nel derby contro la Battipagliese, vogliono proseguire su quest’onda di entusiasmo sfruttando la grande occasione di affrontare un Audax Cervinara che scenderà in campo, come di consueto, con la sua Juniores. Tre punti salvezza che sembrano già in cassaforte. I granata, invece, tra le mura amiche giocano contro un Victoria Marra terzultimo, ma già troppo lontano per inseguire la possibilità di permanere nella categoria. Il match clou della domenica è quello che si disputerà nella lontana Candela, tra Heraclea e Polisportiva Santa Maria. I giallorossi, dopo il ko contro il Buccino, sfidano un’altra compagine d’alta classifica e chissà che non possano offrire un’occasione d’oro anche alla Battipagliese nel caso in cui la formazione di De Felice riuscisse a far frenare la capolista momentanea del girone. Le zebrette, però, prima dovranno ritrovare la vittoria battendo in casa il Solofra, allontanando le possibili scorie della gara del “Guariglia” persa all’ultimo secondo. Infine l’Ebolitana di Liquidato, dopo le polemiche arbitrali dell’ultima settimana, torna a giocare in casa contro un ostico Montemiletto. Un successo davanti al proprio pubblico permetterebbe ai biancoblu di uscire dalla zona playout a sole 6 giornate dalla fine della stagione.