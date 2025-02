Eccellenza, match clou Agropoli-Battipagliese: il Santa Maria attende il Buccino | VIDEO

Giornata ricca di spunti quella che sta per prendere il via nel campionato d’Eccellenza, Girone B, che scenderà in campo principalmente domani a partire dalle 14.30.

Le gare

I fari sono puntati sul derby del “Guariglia” tra Agropoli e Battipagliese. Due stati d’animo differenti, accomunati dalla voglia di portare a casa tre punti che per entrambe le formazioni varrebbero doppio. I delfini, con un Margiotta che stringe i denti nonostante un problema al polpaccio che lo perseguita da diverse giornate, stanno vivendo il loro peggior periodo della stagione. La salvezza, con ogni probabilità, passerà dalla lotta playout e contro le zebrette sarà battaglia vera. Dall’altra parte, i bianconeri inseguono al secondo posto in classifica, consci che una vittoria in quel di Agropoli potrebbe riportarli in vetta visti il delicato incrocio tra Santa Maria La Carità e Castel San Giorgio. La gara si disputerà a porte aperte, ma con soli 150 posti a disposizione per la tifoseria ospite.

L’Ebolitana di Liquidato, dopo il pari contro la Polisportiva Santa Maria, affronta fuori casa un pimpante Salernum Baronissi. Per allontanarsi dalla zona rossa di classifica, urge un successo degno di nota. Attesa anche al “Carrano” dove domenica, invece, la compagine di mister De Felice accoglie il Buccino Volcei. Si preannuncia una sfida infuocata con i cilentani che potrebbero davvero riaprire anche la corsa ai playoff con l’ultimo posto utile occupato proprio dai rossoneri a +6 dalla formazione di casa. Peserà ancora, in attacco, l’assenza di bomber Di Giacomo, ma davanti al proprio pubblico il Santa Maria ha dimostrato di avere una marcia in più. Chiude la giornata una mai doma Calpazio in trasferta contro il Montemiletto. Nonostante le ultime confortanti prestazione di tutto cuore ed orgoglio i granata non portano a casa il successo da ben sette giornate.