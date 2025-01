Eccellenza: il Santa Maria cade allo scadere contro la capolista

Inizio d’anno amaro per la Polisportiva Santa Maria Cilento che nei minuti finali perde per 1-0 contro la capolista Santa Maria La Carità con un gioiello personale di De Simone che spezza l’equilibrio.

Il match

La gara inizia con i giallorossi che sin dai primi minuti creano la prima occasione. Lancio millimetrico di Bisceglia per la corrente De Cono che calcia bene sfiorando il bersaglio grosso sul secondo palo. Non si fa attendere la risposta dei padroni di casa che dagli sviluppi di calcio d’angolo si rendono pericolosi con Grezio. Dal limite dell’area ci prova anche La Torre. Il suo tiro è potente ma non trova la porta.

I cilentani si rifanno vedere con Navarrete. Fiorillo sbaglia in fase di impostazione e consegna il pallone al numero 7 di De Felice che, però, calcia debolmente tra le braccia di Colantuono. Nei minuti finali della prima frazione è ancora l’attaccante argentino ad avere una buona opportunità a tu per tu con l’estremo difensore avversario: palla gol sfumata.

Il secondo tempo

La ripresa è più divertente e pimpante. Gigantesca occasione da gol per il Santa Maria La Carità. De Simone viene servito ottimamente nel cuore dell’area di rigore, ma tutto solo cestina un calcio di rigore in movimento spedendo il pallone alto. La squadra di De Felice risponde con una grande azione di contropiede. Modano scappa via alla retroguardia avversaria, rientra sul sinistro ma Colantuono con un miracolo salva in angolo.

Da corner il Santa Maria La Carità trova la testa di Caiazzo. Il suo stacco aereo termina alto sopra la traversa. De Simone si procura lo spazio per calciare dal limite dell’area, ma spedisce la sfera lontano dalla porta. Capovolgimento di fronte per i cilentani. Formisano sfreccia sull’out di sinistra e mette in mezzo un pallone d’oro per Di Giacomo che, però, non riesce ad imprimere forza alla sua conclusione.

Quando la partita sembrava poter finire in parità De Simone si inventa il gol con un tiro a giro che non lascia scampo a Volzone. Al 43′ è 1-0. Dopo 5′ di recupero il risultato non cambia e il Santa Maria finisce ko.

Il Tabellino

Santa Maria La Carità (4-3-3): Colantuono; Caiazzo, Gala, Fiorillo, Diglio; Sorrentino, La Torre (15’st Percuoco),Grieco (18’pt De Simone); Lombardo, Grezio (45’st Rega), Senatore (18’st Labriola).

A disp: Stasi, Parisi, Vitale, Sarnelli, Percuoco, Pagano. All: Maschio

Polisportiva Santa Maria (3-4-3): Volzone; Cuomo, Romanelli (9’st Formisano 43’st Chkour), Bisceglia; De Cono (45’st Salzano), D’Auria, Santoro, Strianese; Modano, Navarrete (18’st Di Giacomo), Liguoro.

A disp: Lettieri, Siciliano, Vatiero, Lembo, Salzano, Ciornei. All: De FeliceArbitro: Marco Ganzerli di Frattamaggiore (Sirico-Giugno) Reti: 43’st De SimoneAngoli: 6-4

Ammoniti: Vatiero dalla panchina (SMC), De Simone (SMLC)

Recupero: 1’pt e 5’st