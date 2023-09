Eccellenza: il big match del terzo turno è Agropoli – Sarnese

Campionato di Eccellenza giunto al terzo turno. L’Agropoli dopo aver rinforzato la rosa in settimana, con l’annuncio di ben 12 acquisti si appresta ad affrontare la capolista Sarnese.

L’avversaria dei delfini, guidata dall’ex mister dell’Agropoli Carmine Turco, è una delle squadre accreditate alla vittoria finale.

Impegno delicato quindi per i delfini che andranno alla ricerca della prima vittoria stagionale, per non perdere il treno verso le zone alte della classifica.

Calpazio in casa, Sapri ad Apice

La Calpazio dopo un ottimo avvio di campionato, affronterà al Tenente Vaudano l’Audax Cervinara, squadra che occupa l’ultimo posto in classifica, impegno tutt’altro che proibitivo per i ragazzi di Mister De Cesare, pronti a dare continuità ai propri risultati.

Infine il Sapri dopo l’ottima prestazione offerta con la Calpazio, andrà sul campo dell’Apice Calcio, gara molto insidiosa per i ragazzi di Mister Graziani, alla ricerca della prima vittoria stagionale.

Il prossimo turno

Solofra – Giffoni

Costa d’Amalfia – Santa Maria La Carità

Castel San Giorgio – Buccino

Calpazio – Audax Cervinara

Virtus Avellino – Pro Sangiorgese

Apice – Sapri

Sant’Antonio – Salernum

Agropoli – Sarnese

Scafatese – Faiano