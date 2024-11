Eccellenza: guidano Heraclea e Buccino

Nel campionato di Eccellenza girone B, la Battipagliese frena 0 a 0 in casa della Virtus Stabia (terzo pari consecutivo) e lascia la vetta della classifica a Heraclea e Buccino. I pugliesi espugnano 1 a 0 il campo del Montemiletto, i volceiani 2 a 0 quello del Victoria Marra. Roboante 11 a 0 del Santa Maria La Carità contro un Cervinara in disarmo e napoletani al terzo posto. A chiudere la zona play off Battipagliese è Stabia.

Bene il Castel San Giorgio che naviga nella parte sinistra della classifica dopo aver superato anche il Serino (2 a 0).

Tra le grandi prova ad esserci anche l’Agropoli che batte 3 a 1 una Ebolitana che non sa rialzarsi. Prova a farlo invece la Polisportiva Santa Maria che vince e convince contro il Salernum Baronissi 3 a 0.

In coda non riesce a rilanciarsi la Calpazio che perde 3 a 1 a Solofra. Pari 1 a 1 tra Sant’Antonio Abate ed Apice.

