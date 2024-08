Eccellenza: Ebolitana e Battipagliese puntellano le rose in vista dell’esordio in campionato

Il torneo di Eccellenza campano abbraccia, dopo anni di assenza, Ebolitana e Battipagliese che proveranno a ben figurare nel girone B del massimo torneo dilettantistico regionale.

Eccellenza: nuovi arrivi in casa Ebolitana

In casa Ebolitana dopo la sconfitta nella prima stagionale in Coppa Italia l’attenzione, sostanzialmente, si sposta già all’esordio casalingo in campionato contro il Castel San Giorgio con il secondo turno sul campo dell’Apice.

Ufficializzato, poi, l’innesto di Andrea Cassata. Il fantasista classe 1998 si unisce, cosi, alla squadra di mister Ciro De Cesare. Cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria ha giocato anche nella primavera della Salernitana ed in C con la Paganese oltre che in D con Francavilla, Sorrento, Sarnese e Gladiator. Altro innesto, delle ultime settimane, è quello di Antonio Fois, giovane talento ebolitano classe 2002. Dopo la Nocerina, Fois ha lasciato il segno anche con altre compagini, come la Gelbison in serie D, la Paganese ed il Francavilla in serie C. Ad Eboli, in precedenza, è arrivato anche Vincenzo Valentino, giovane terzino destro classe 2005.

Movimenti di mercato anche per la Battipagliese

Altro nobile ritorno nel torneo di Eccellenza è quello della Battipagliese. Il cammino dei bianconeri, vittoriosi alla prima in Coppa Italia con il Victoria Marra, inizierà in trasferta sul campo del Cervinara per poi ricevere la Calpazio. L’undici battipagliese, di mister Jury Calabrese, hanno reso noto l’innesto di Antonio Calvanese. Il difensore classe 97′ ha vestito le casacche di Aversa Normanna, Frattese, Nocerina. Nola, Portici, Matese, Molfetta, Puteolana in D, Rende in C ed Agropoli in Eccellenza. A Battipaglia anche Lorenzo Losasso, classe 2003 terzino destro cresciuto nel settore giovanile della Reggina prima di approdare alla Cittanovese, Imperia e Sarnese. Con lui Simone Pipolo classe 2000, centrocampista reduce da quattro stagioni consecutive alla Gelbison per poi passare al Lavello e al Gladiator.