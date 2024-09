Eccellenza, derby d’alta tensione tra Ebolitana e Battipagliese: Santa Maria e Calpazio a caccia dei primi punti stagionali

Si scende di nuovo in campo con il campionato d’Eccellenza, girone B, che questo weekend giunge alla sua terza giornata. Un avvio sprint che ha visto protagonista la sola Battipagliese, con le altre formazioni locali che, invece, hanno avuto non poche difficoltà.

La giornata del derby

La gara più attesa è sicuramente il derby tra Ebolitana e Battipagliese che, su disposizione della Prefettura di Salerno, si disputerà a porte chiuse al Dirceu. Un’assenza di tifosi che farà rumore e che ha fatto discutere. Il presidente degli eburini, Francesco D’Addino, aveva infatti richiesto di permettere almeno alla tifoseria di casa di poter assistere alla sfida, ma la decisione è stata contraria.

Due squadre che stanno vivendo momenti nettamente opposti. La prima in piena crisi di risultati e con l’acqua alla gola, la seconda invece autrice di un avvio con il botto che ha mandato segnali forti a tutte le avversarie. Un vero e proprio testa coda in ottica classifica che promette tensioni ed emozioni.

Gli altri match

Nella giornata di sabato Agropoli e Polisportiva Santa Maria, in casa, se la vedranno rispettivamente con Virtus Serino e Sant’Antonio Abate. I delfini vogliono continuare a muovere qualche passo in avanti con il primo punto guadagnato la scorsa giornata, mentre la compagine giallorossa è chiamata alla vittoria dopo un deludente approccio al campionato.

Sfida impegnativa anche per la Calpazio che se la vedrà contro l’Audax Cervinara in una gara che ha già il sapore di lotta salvezza. La formazione di Capaccio, nel frattempo ha ufficializzato il ritorno dell’attaccante Jarju Mamodou che ha già vestito la casacca granata qualche anno fa. L’attaccante andrà a tassellare il reparto offensivo dopo la cessione di D’Ambrosio, incrementando l’esperienza in una rosa ricca di giovani