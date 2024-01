Eccellenza: derby Calpazio – Sapri. L’Agropoli sabato ospita il Sant’Antonio Abate | VIDEO

Tutto pronto per la diciannovesima Giornata del Campionato di Eccellenza Girone B. L’Agropoli Sabato 13 Gennaio allo Stadio “Raffaele Guariglia” ospiterà il Sant’Antonio Abate, partita caratterizzata dal gemellaggio che vede unite le due tifoserie, già pronta una manifestazione prima della partita che vedrà i tifosi di entrambe le squadre arrivare all’impianto sportivo Guariglia uniti sotto un’unica bandiera, sicuramente si respirerà aria di grande festa.

L’Agropoli sulla scia della capolista

I delfini d’altro canto vorranno continuare la striscia di risultati utili consecutivi che potrebbero avvicinarli al big match infrasettimanale con la Sarnese, con una distanza ancora minore, vista la rivoluzione che sta avvenendo in casa della Capolista.

I ragazzi di Mister Ambrosino sono in grande spolvero e avranno tutti gli effettivi a disposizione, escluso Rabbeni che deve scontare l’ultima giornata di squalifica.

La probabile formazione vede confermati gli stessi undici scesi in campo con il Salernum, l’unico dubbio potrebbe essere sempre in difesa, con Simone Sannia che scalpita per un posto da titolare, davanti sarà confermato il tridente che bene ha fatto nell’ultima gara Rimoli alle spalle di Onesto e Corado, insomma partita dai grandi spunti con l’aggiunta di una cornice di pubblico da partita di cartello.

Il Sant’Antonio Abate d’altro canto cercherà di fare risultato e rovinare la striscia di risultati utili ai delfini, dopo l’ultimo ko casalingo contro il Solofra, i giallorossi proveranno a infastidire la cavalcata dell’Agropoli.

Il derby Calpazio – Sapri

Spicca il derby tra la Calpazio e il Sapri, due squadre che stanno vivendo un momento di forma differente, i ragazzi di Mister Santosuosso stanno cercando di trovare la quadra dopo la rivoluzione attuata con il cambio in panchina, tanti gli acquisti presentati nelle ultime settimane dalla Calpazio che punta forte a ritrovare la vittoria che ormai manca dalla tredicesima giornata.

Il Sapri invece sta ritrovando la propria consapevolezza, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive, battendo avversarie importanti, domenica andrà alla ricerca della terza vittoria consecutiva nel derby, mister Graziani dopo aver recuperato Guti nella miglior condizione possibile, potrà far affidamento su alcuni nuovi innesti e su altri giocatori recuperati.

Insomma si prospetta una sfida davvero affascinante, tra due compagini che daranno spettacolo.