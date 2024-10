Eccellenza: Colpo Agropoli a Castel San Giorgio

Una super Agropoli supera il Castel San Giorgio, grazie alle reti di Giordano e Margiotta nella ripresa.

La gara

Nella prima frazione l’Agropoli comincia subito bene e potrebbe passare in vantaggio con una super giocata di Margiotta che da metà campo senza pensarci, vede il portiere fuori dai pali, prova a sorprenderlo con un tiro che viene toccato dall’esterno difensore avversario e finisce sul palo.

La squadra di casa tenta la reazione con Maio, ma è bravo Grieco a non farsi sorprendere. L’Agropoli potrebbe passare in vantaggio sugli sviluppi di corner, ma Bonfini salva tutto sulla linea.

Nel finale di primo tempo il Castel San Giorgio spinge alla ricerca del vantaggio, ma i delfini tengono bene e la prima frazione termina con il risultato di 0-0.

Nella ripresa sempre i delfini si fanno preferire alla squadra di casa, questa volta l’occasione capita sui piedi di Gaudino, ma il suo tiro viene ribattuto dalla difesa, prova a reagire il Castel San Giorgio con Longo, ma Ramacciotti è pronto a recuperare in extremis.

Il doppio vantaggio

L’Agropoli passa in vantaggio al 70’ grazie al goal di Giordano, abile con un diagonale da dentro l’area di rigore a trafiggere il portiere ospite per lo 0-1, poco dopo i delfini raddoppiano su calcio di rigore conquistato da Giordano, ci pensa capitan Margiotta, palla da una parte e portiere dall’altra per il doppio vantaggio Agropoli.

Nei minuti finali il Castel San Giorgio sembra accusare il doppio colpo e non riesce a rendersi pericoloso, d’altro canto l’Agropoli gestisce il risultato senza rischiare nulla.

Termina così l’incontro con il risultato di 0-2, grande colpo esterno dell’Agropoli che si allontana prepotentemente dalla zona calda della classifica.