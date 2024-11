Eccellenza, c’è il derby Calpazio-Agropoli. Il “Pastena” accoglie Pietropinto

La 12esima giornata del campionato d’Eccellenza, girone B, apre i battenti con diversi temi sul tavolo. Battipagliese e Polisportiva Santa Maria non si sono praticamente mai fermate avendo giocato mercoledì in Coppa Italia dove hanno offerto buone prestazioni ora, per, la testa passa al campionato.

Le gare

Partiamo proprio dalla Polisportiva Santa Maria che viene dal dominante successo per 3-0 in Coppa contro il Buccino, ma anche dal pareggio contro la corazzata Heraclea che hanno lasciato intravedere ampi margini di miglioramento. La sfida di sabato sarà in trasferta contro la Virtus Serino. Per i giallorossi bisognerà fare i conti con l’emergenza difensiva, visto l’ultimo ko di De Angelis e la squalifica di Cuomo.

Prima al “Pastena”, dove arriva il Santa Maria La Carità, per la nuova Battipagliese di mister Pietropinto che ha bagnato il suo esordio con il pari a Portici in Coppa. Da capire quanto il cambio in panchina potrà avere delle conseguenze immediate sulla corsa al titolo delle zebrette.

Tutto pronto al “Vaudano” per il derby tra Calpazio ed Agropoli. Due squadre in una condizione mentale completamente opposta. I granata iniziano sempre più a barcollare, mentre i delfini viaggiano verso obiettivi forse insperati. L’Ebolitana, infine, ospiterà il Victoria Marra. Il tecnico Liquidato cercherà di bissare il successo dell’esordio e provare a scrivere una nuova storia a questa stagione iniziata nel peggiore dei modi.