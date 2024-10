Eccellenza, Calpazio e Santa Maria si affrontano al “Vaudano”: l’Ebolitana ospita l’Heraclea

Nella giornata di domani prenderà il via l’ottava giornata del campionato di Eccellenza, Girone B con la gran parte delle squadre che scenderanno in campo di sabato visto il turno infrasettimanale alle porte.

I match

Al “Tenente Vaudano” di Capaccio si sfidano Calpazio e Polisportiva Santa Maria per un derby tutto cilentano che ha il sapore di continuità. I granata vengono dal primo punto guadagnato sul difficile campo della corazzata Heraclea, mentre i giallorossi sono tornati a vincere davanti al proprio pubblico con una prova convincente contro l’Audax Cervinara e non hanno nessuna intenzione di fermarsi. La Calpazio di mister Nastri sta battendo diversi colpi di mercato per formare una rosa più esperta rispetto a questo avvio di stagione. L’ultimo arrivato infatti è Yaw Asante, già pronto all’esordio contro il Santa Maria.

Match importante per l’Ebolitana che in casa ospita l’Heraclea. Mister De Cesare viene da 4 risultati utili consecutivi e il definitivo segno di rinascita potrebbe proprio essere un’eventuale successo contro la compagine pugliese.

Trasferta molto complicata per l’Agropoli che fa visita al Castel San Giorgio in un buon stato di forma e vicino alla vetta della classifica. I delfini hanno ricevuto l’ufficialità della sconfitta a tavolino contro la Virtus Stabia e per questo hanno bisogno di punti preziosi.

Infine la Battipagliese, dopo un avvio dirompente, sembra iniziare a singhiozzare e contro il Montemiletto, al Pastena, è pronta a riprendere la retta via, battagliando per il primo posto perso settimana scorsa.