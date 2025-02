Eccellenza: Brutto ko per l’Agropoli

Nello scontro salvezza tra Apice e Agropoli, ha la meglio la squadra di casa grazie ad una rete di Saginario. I delfini non sfruttano la superiorità numerica per oltre 70 minuti e perdono un match importantissimo.

La gara

Nella prima frazione la gara è abbastanza equilibrata con le due squadre che rischiano poco; prevale la prudenza a dimostrazione della posta in palio molto alta.

Al 22’ arriva l’episodio che potrebbe cambiare le sorti dell’incontro: De Marco viene ammonito per la seconda volta, lasciando in dieci l’Apice.

Dopo l’inferiorità numerica l’Agropoli prova a mantenere il possesso ma non riesce a rendersi pericolosa. Nel finale della prima frazione arriva inaspettato il vantaggio dell’Apice messo a segno da Saginario, servito al centro dell’area da Mincione; l’attaccante non può far altro che depositare in rete l’1-0 della squadra di casa. Termina così la prima frazione con il risultato di 1-0.

Nella ripresa l’Agropoli, nonostante la superiorità numerica, non riesce a rendersi pericolosa, mentre l’Apice si difende in maniera ordinata e dagli sviluppi di corner con Ciampi colpisce la traversa, andando vicinissima al doppio vantaggio.

Nel finale la formazione ospite prova a riversarsi in avanti; un colpo di testa di Margiotta termina sul fondo. Altro spunto dei delfini con Cusanno, ma anche questa volta il tiro non riesce ad impensierire il portiere avversario.

Nel finale nervi tesi per i delfini, Cusanno viene espulso per rosso diretto, facendo svanire le flebili possibilità di pareggiare la partita.

Termina così l’incontro con il risultato di 1-0, sconfitta amara per l’Agropoli che adesso è sempre più immischiata nella zona retrocessione.