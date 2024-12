Eccellenza, nuovo tesseramento per la Battipagliese: entra nel team Ernesto Minicone

La Battipagliese1929 rende noto di aver tesserato il calciatore Ernesto Minicone.

Ecco chi è Minicone

Nato a Napoli il 13-09-1996, Minicone è un esterno d’attacco cresciuto nel settore giovanile della Nocerina prima di vestire le casacche di Pomigliano (serie D), Frattese (serie D), Picerno (serie D), Sorrento (Eccellenza), Sant’Agnello (Eccellenza), San Giorgio (Eccellenza, 3 anni), Barrese (Eccellenza), Acerrana (Eccellenza), Ercolanese (Eccellenza, 2 anni), Albanova (Eccellenza) e quest’anno ha iniziato la stagione con la maglia del Castelvolturno (Eccellenza, girone A).

Le prime dichiarazioni

“Sono onorato di essere approdato in questa gloriosa piazza del calcio campano. Darò tutto me stesso per questa società e per questi tifosi. Prometto di sudare questa maglia fino alla fine. Ringrazio il direttore sportivo Di Candia, il direttore generale Lecce, il mio procuratore Simonetti e il mister Pietropinto per avermi voluto fortemente”.