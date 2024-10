Eccellenza: prima sconfitta stagionale per la Battipagliese, ma le zebrette restano in vetta al girone B

Nella quinta giornata del campionato di Eccellenza, girone B, la Battipagliese raccoglie la sua prima sconfitta stagionale ma mantiene comunque la vetta del girone. Le zebrette cedono alla quotata Heraclea con il punteggio finale di due a zero.

Primo tempo

Primo tempo a chiare tinte pugliesi nonostante la prima conclusione nello specchio della porta è della Battipagliese dopo 1’ con Formicola che dai trenta metri impegna Tucci che devia in calcio d’angolo. Al 6’ tiro cross di Ribeiro con Coccinelli che devia anche lui in calcio d’angolo. Al primo affondo l’Heraclea passa: palla filtrante di Marin a sorprendere alle spalle la difesa bianconera, si infila Johnson Yeboah che buca Trapani alla sua sinistra. Al 21’ i padroni di casa rimangono in dieci per l’espulsione diretta di Esposito per gioco falloso su Formicola.

Prova una reazione la Battipagliese con l’uomo in più ma il colpo di testa di Spagnuolo su cross di Suozzo lambisce il palo alla destra di Tucci. Al secondo affondo l’Heraclea raddoppia: sempre Jonhson Yeboah a creare scompiglio in area di rigore con Suozzo che lo sgambetta, calcio di rigore che Pignataro realizza spiazzando Trapani. Fino alla fine del primo tempo è la Battipagliese a tenere il campo visto l’uomo in più ma le conclusioni di Ribeiro, Ripa e Boglic sono tutte e tre imprecise.

La ripresa

Tanto possesso palla ad inizio ripresa in favore della Battipagliese vista la superiorità numerica con l’Heraclea che si chiude a riccio nella propria metà campo. Poche occasioni delle zebrette create soprattutto sull’asse Boglic, al cross, e Ripa, al tiro, che non inquadrano lo specchio della porta. Pericolosa l’Heraclea nel finale con la conclusione dalla distanza di Cocinelli che dà l’illusione ottica del gol.

Il tabellino

HERACLEA: Tucci, Esposito, Marin, Pignataro (dal 19’s.t. Di Battista), Johnson (dal 27’s.t. Compierchio), Quitadamo, Ioio, Castillo (dal 23’p.t. Mascia), Coulibaly, Cocinelli, Durantino (dal 37’s.t. Grasso) (dal 46’s.t. Azzarone). A disposizione: Di Foggia, Spinelli, Caprioli, Montano. Allenatore: Turco

BATTIPAGLIESE: Trapani, Magliano, Calvanese, Suozzo (dal 19’s.t.Losasso), Boglic, Pipolo, Formicola (dal 34’s.t. Cacciottolo), Tarcinale (dal 19’s.t. Cafaro), Spagnuolo, Ripa, Ribeiro (dal 1’s.t. Picaro). A disposizione: Borrelli, Zoppino, Sangiovanni, Cacciottolo, Picaro, Cirone, Manzo. Allenatore: Calabrese

RETI: 13’p.t. Johnson Yeboah, 30’p.t. Pignataro (rig.)

ARBITRO: Signor Saad Taoulii di Vicenza

ASSISTENTI: Signor Criscuolo di Torre Annunziata e signor Frisulli di Ercolano

NOTE: La gara si è giocata a porte chiuse.

Espulso al 21’p.t. Esposito (H) per gioco falloso.

Ammoniti: Formicola, Johnson Yeboah, Picaro, Cocinelli, Koulibaly.

Recupero: 3’p.t., 5’s.t.