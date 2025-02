Eccellenza, Battipagliese ospite del Montemiletto: Agropoli contro il Castel San Giorgio

La 25esima giornata del campionato d’Eccellenza è pronta per partire con un super weekend tutto da vivere all’insegna delle squadre del territorio.

Le gare

L’Agropoli scende in campo al “Guariglia” contro il Castel San Giorgio, ma con la testa all’ennesimo cambio di governance societaria che sembra essere ormai imminente sopratutto dopo le dimissioni anche del team manager, Vincenzo Di Filippo. I delfini finora hanno dimostrato grande forza di volontà anche contro avversari di livello superiore e sabato se la vedranno contro la terza forza del campionato e anche miglior difesa dell’intero girone.

Al “Carrano” c’è il derby tra Polisportiva Santa Maria e Calpazio. La formazione giallorossa, dopo il ko contro il Barletta in Coppa Italia, ha subito la possibilità di fare propri i tre punti e continuare la scalata in classifica. I granata, fanalino di coda, hanno ormai mollato la presa pensando già a costruire il prossimo futuro.

Impegno sulla carta favorevole anche per la capolista Battipagliese che si scontra contro un Montemiletto che sta attraversando un momento particolarmente negativo con ben tre sconfitte consecutive all’attivo.

Occasione, dunque, ghiotta per le zebrette per continuare a sognare. La speranza è che una mano possa arrivare proprio dall’Ebolitana nell’impegno, in trasferta, contro una lanciatissima inseguitrice Heraclea.