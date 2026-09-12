Eccellenza: Battipagliese e Campagna al debutto casalingo, l’obiettivo è la continuità

Dopo l’ottimo avvio in trasferta con i successi conquistati rispettivamente contro Angri e Apice, Battipagliese e Campagna si preparano a fare il loro esordio stagionale davanti al pubblico di casa. Un appuntamento cruciale per testare le ambizioni delle due compagini salernitane, chiamate a confermare le buone prestazioni della prima giornata in un campionato che si preannuncia altamente competitivo.
Qui Battipagliese: al “Pastena” arriva il forte Agerola
Domenica la Battipagliese ospiterà l’Agerola, avversario ossuto e reduce da una stagione importante chiusa con la qualificazione ai play-off. La formazione costiera ha iniziato con il piede giusto anche questo torneo, imponendosi per 1-0 sul Castel San Giorgio.
Per fronteggiare questa insidia, mister Bruno sembra intenzionato a confermare in blocco l’undici titolare che ha espugnato il campo dell’Angri. La squadra bianconera spingerà al massimo per sfruttare l’inerzia positiva, facendo perno ancora una volta sul fiuto del gol dell’attaccante Ripa, già decisivo con le sue giocate nel match d’apertura.
Qui Campagna: ostacolo Angri per confermare il momento d’oro
Impegno casalingo ad alta tensione anche per il Campagna, che attenderà tra le mura amiche proprio l’Angri. I grigiorossi giungono a questo appuntamento con forte sete di riscatto, fermi a quota zero punti dopo il passo falso interno subito all’esordio contro la Battipagliese.
Dal canto suo, la formazione guidata da mister Liquidato vuole dare seguito alla brillante vittoria conquistata sul difficile terreno dell’Apice. L’obiettivo del Campagna è sfruttare appieno il fattore campo per consolidare la propria posizione in classifica e dare continuità ad un percorso iniziato sotto i migliori auspici.