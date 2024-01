Eccellenza: Agropoli e Sapri a caccia di riscatto. Calpazio a caccia della seconda vittoria | VIDEO

Nella ventiduesima giornata del Girone B di Eccellenza, l’Agropoli cerca il riscatto, la Calpazio prova a dare continuità ai propri risultati e il Sapri vuole ritrovare la vittoria.

Agropoli in campo per invertire la rotta

L’Agropoli dopo un periodo culminato con tredici risultati utili consecutivi, negli ultimi due turni di campionato è incappata in due ko, l’ultimo probabilmente quello più inatteso al “Guariglia” contro il Giffoni Sei Casali (diretta concorrente per i play-off).

I ragazzi di mister Ambrosino stanno vivendo un calo fisiologico e sabato cercheranno di ritrovare la vittoria sul difficile campo di Buccino, compagine che dista una sola lunghezza dai delfini e che nel mercato di dicembre ha tassellato la propria rosa per puntare forte ai play-off; d’altro canto l’Agropoli non può più sbagliare e tenterà il tutto per tutto per ritrovare i tre punti.

Soliti dubbi di formazioni per l’allenatore agropolese che probabilmente opterà per una difesa a 4 con al centro Romanelli e Sannia, mentre sull’ out di sinistra dovrebbe ritornare Raucci, a destra possibile l’impiego dal primo minuto di Pelliccia, mentre tra centrocampo ed attacco permangono i soliti dubbi, con Rabbeni che scalpita per una titolarità e Capozzoli che sembra aver trovato la forma migliore ed è pronto a partire dall’inizio ancora una volta, vedremo quali saranno le scelte del mister.

Calpazio in campo con il recordman Margiotta

La Calpazio dopo aver celebrato le 300 reti di Margiotta, proverà a dare continuità ai propri risultati sul campo del fanalino di coda Faiano, squadra che nonostante la classifica deficitaria sicuramente non vorrà far fare una gita di piacere alla compagine capaccese.

Mister Santosuosso falcidiato dagli infortuni, ultimi quelli di Maiese e Rekik, dovrà reinventarsi l’undici che scenderà in campo, partendo da quattro punti fermi dello scacchiere granata Cappa, Di Genio, Masocco e Margiotta, il resto sarà tutto da scoprire.

Sapri ospita Solofra

Infine il Sapri ospiterà al “Covone” il Città di Solofra per provare a ritrovare i tre punti che mancano dalla vittoria con la Virtus Avellino, mister Graziani come sempre farà affidamento all’estro di Guti e del nuovo arrivato Vaherena che ha ben figurato nelle ultime uscite.