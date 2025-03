Eccellenza sanitaria a Eboli: un plauso al servizio di senologia e diagnostica cardiologica

Il servizio di Senologia clinica e Screening dell’ospedale Maria Santissima dell’Addolorata di Eboli si conferma un’eccellenza nel campo della prevenzione e diagnosi oncologica. La consigliera comunale e provinciale Filomena Rosamilia ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per la professionalità e l’umanità dimostrate dal personale medico e di comparto.

Un servizio all’avanguardia

Dotato di strumentazioni sofisticate, tra cui un mammografo con tomosintesi di ultima generazione e una risonanza magnetica ad alto campo, il servizio offre un percorso diagnostico completo. L’attenzione alla paziente, considerata non solo dal punto di vista medico ma anche umano, è un punto di forza riconosciuto.

Screening e diagnostica

La sezione screening, attiva dal lunedì al giovedì, si rivolge alle donne tra i 50 e i 69 anni, con particolare attenzione alle prenotazioni tramite call-center Asl, medici di famiglia e farmacie. Il dottor Andrea Manto, responsabile del servizio, insieme alle dottoresse Acquaviva e Ragone, garantisce un’attività di screening efficiente e professionale.

La Senologia Clinica, diretta dal dottor Fiorentino Mondillo e dalla dottoressa Maria Talamo, offre servizi di diagnostica avanzata, con ambulatori dedicati a mammografia, ecomammaria e biopsia ecoguidata. La collaborazione con i reparti di Chirurgia di Eboli e Oncologia di Vallo della Lucania rafforza ulteriormente l’offerta sanitaria.

Diagnostica Cardiologica

Il dottor Fiorentino Mondillo ha inoltre implementato un polo di eccellenza in Diagnostica Cardiologica, con tac coronariche e risonanze magnetiche cardiache, unico servizio di questo tipo in tutta l’Asl. I dottori Vincenzo Ragone e Francesco Grimaldi, insieme al coordinatore Emiddio Sparano, assicurano un servizio ambulatoriale di alto livello.

Riconoscimento e Gratitudine

La consigliera Rosamilia, durante una visita al servizio di Senologia, ha espresso la sua gratitudine per l’impegno e la dedizione del personale. In qualità di Consigliere Provinciale delegato alle Politiche Sociali, ha sottolineato l’importanza di questi servizi per la comunità, evidenziando come la professionalità e l’umanità degli operatori facciano la differenza.