Ebolitana, sconfitta fatale per Ciro De Cesare: arriva l’esonero

L’ASD Ebolitana Calcio 1925 ha comunicato ufficialmente l’esonero di mister Ciro De Cesare e del suo secondo, Raffaele Brunetti.

La nota della società

“Questa decisione è stata presa dopo un’attenta valutazione dell’andamento della squadra e delle sue performance nelle ultime partite”, fa sapere la dirigenza.

“La società – prosegue la nota – desidera esprimere un sincero ringraziamento a mister De Cesare e al suo secondo per il lavoro svolto, l’impegno e la dedizione mostrati nel corso della loro permanenza.

Ancora non è stato annunciato il nuovo allenatore: “L’ASD Ebolitana Calcio 1925 è attualmente impegnata a trovare la migliore soluzione per la guida tecnica della squadra. Nelle prossime ore, il consiglio di amministrazione valuterà le opzioni disponibili e annuncerà le decisioni prese in merito al nuovo allenatore. Il club è determinato a continuare il percorso di crescita e a lottare per i traguardi prefissati”.