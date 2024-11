Ebolitana: il nuovo allenatore è Stefano Liquidato

Stefano Liquidato è ufficialmente il nuovo allenatore dell’Ebolitana. La dirigenza, dopo l’esonero di Ciro De Cesare, ha scelto di puntare su un tecnico d’esperienza.

Chi è Stefano Liquidato

Nato a Baiano il 22 aprile 1965, vanta un curriculum di tutto rispetto, sia come calciatore che come allenatore. Da difensore arcigno, ha mosso i primi passi nelle giovanili di Varese e Sampdoria, per poi proseguire una carriera da protagonista in Serie C2, con le maglie di Siracusa, Turris, Galatina, Bisceglie, Formia e Benevento. Ha inoltre giocato in Serie D con Puteolana e Cassino, accumulando una vasta esperienza tra i professionisti e il calcio dilettantistico.

Come allenatore, Stefano Liquidato ha guidato numerosi club in campionati di Eccellenza e Serie D.

Tra le sue esperienze più significative spiccano quelle con Formia, Eclanese, Baiano, Baronissi, Battipagliese, Atletico Nola, Turris, Fondi, Frattese, San Tommaso, Virtus Campania e Scafatese.

In particolare, è riuscito a vincere un campionato con il Fondi nel 2010, confermando le sue qualità da tecnico vincente.

«La sua grande esperienza nel calcio dilettantistico sarà sicuramente un valore aggiunto per l’Ebolitana, che punta su Liquidato per portare la squadra ad un livello più alto. Con la sua conoscenza dei campionati regionali e la capacità di motivare i suoi giocatori, l’Ebolitana spera di intraprendere una nuova fase di crescita sotto la guida di Stefano Liquidato. La società lo accoglie con grande fiducia, per superare una fase difficile e risalire in classifica», così la dirigenza eburina.