Eboli, Violenza in centro: aggredito un vigile urbano. Due scippi tra viale e piazza.

Un vigile urbano gli ordina di spostare il veicolo parcheggiato in maniera inadeguata e lui lo aggredisce: è accaduto davanti alla chiesa di San Bartolomeo ad Eboli.

Sarebbero volate parole grosse e qualche spintone e la situazione non sarebbe passata inosservata a quanti erano presenti in zona.

Identificato, l’uomo è stato condotto in caserma per espletare tutte le necessarie formalità di rito.

Per l’agente di Polizia Municipale qualche escoriazione e varie ecchimosi. Medicato dai camici bianchi dell’ospedale di Eboli, la prognosi dovrebbe essere di una ventina di giorni.

Violenza ad Eboli

Sempre questo pomeriggio si sono verificati altri due episodi delinquenziali.

Uno scippo è stato consumato in piazza della Repubblica nei pressi della scuola Giudice. Una donna è stata strattonata e un balordo le ha portato via la borsa contente effetti personali. La figlia della malcapitata, indignata, oltre a rivolgersi alle forze dell’ordine, ha affidato il suo sfogo sui social al fine di recuperare almeno i documenti e le chiavi di casa. Da quanto si apprendere poco fa almeno la borsa sarebbe stata recuperata.

In via Madonna del Soccorso, un episodio simile, ha visto protagonista un’altra donna raggiunta da un balordo che anche in questo caso ha portato via alla malcapitata la borsa contenente effetti personali.

Non c’è pace in città. La gente ha paura e chiede il potenziamento dei controlli.