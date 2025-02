Eboli: violenta rissa in via Ripa, intervengono i carabinieri

Una violenta rissa si è consumata in via Matteo Ripa ad Eboli nei pressi di un locale, l’altra sera, e le indagini delle forze dell’ordine avviate per stabilire cause e responsabilità portano, molto probabilmente, anche ad una inchiesta.

I fatti

Domenica sera due uomini forse sotto effetto di alcol se le sono date di santa ragione. Botte da orbi e qualcuno ha allertato le forze dell’ordine. Sul posto immediatamente sono arrivati i carabinieri della locale compagnia.

Le sirene e i lampeggianti dell’auto di servizio hanno attirato l’attenzione dei residenti del centro e poco dopo un capannello di persone si è formato tra piazza della Repubblica e la strada che conduce al Comune.

Non è la prima volta che in questo tratto di strada si consumano episodi simili, non è la prima volta che residenti e commercianti chiedono maggiore sicurezza.

Intanto, a quanto pare, sull’episodio sarebbe stata avvista una indagine per risalire alle cause della rissa.