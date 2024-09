Eboli: uomo trovato senza vita in località San Giovanni

Questa sera un uomo è stato ritrovato privo di vita in località San Giovanni ad Eboli poco distante da diverse attività commerciali.

Lanciato allarme sul posto si sono portati i carabinieri della locale compagnia e una auto medica della Croce Rossa Italiana.

Indagini in corso

I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo le ultime fasi di vita del malcapitato.

Stando a quanto si apprende questa sarebbe una storia di solitudine e sofferenza, di tristezza e indigenza.

L’uomo, probabilmente senza fissa dimora, aveva trovato rifugio in un locale di servizio posto nelle adiacenze delle attività commerciali.

La passione per gli animali e per i gatti in particolare lo avevano portato nel tempo ad accudire una colonia felina, una quindicina di gattini, a cui quotidianamente prestava cure e amore. Viveva di piccole donazioni e della bontà degli avventori e dei titolari delle attività commerciali a cui non lesinava sorrisi e gesti gentili.

«Una persona perbene, dal grande cuore e sempre molto gentile. La vita non è stata clemente con lui», è il ricordo di chi lo ha conosciuto.