Eboli, uomo si barrica in casa minacciando di togliersi la vita: salvato dagli agenti della Polizia Municipale

Paura questa mattina, in via Dante Alighieri ad Eboli, dove un uomo di origine ucraina, in preda ad una crisi, si è barricato all’interno della propria abitazione minacciando di togliersi la vita.

L’allarme è stato lanciato dalla madre dell’uomo, che, visibilmente preoccupata, ha trascorso tutta la notte all’esterno della casa, sperando che il figlio tornasse in sé e aprisse la porta. La situazione è apparsa subito critica, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento locale, supportati dalla Polizia Municipale di Eboli.

Grazie al loro tempestivo intervento, la porta è stata forzata e l’uomo è stato calmato.