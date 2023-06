Eboli: Una cordata privata acquista il centro “La vela” di Santa Cecilia

La notizia era nell’aria da qualche giorno. Ieri l’ufficializzazione dell’acquisto del centro “La vela” a Santa Cecilia da parte di una cordata di imprenditori locali e questo pomeriggio finalmente sono iniziate le opere di sgombero, pulizia e bonifica ambientale di un’area che da troppi anni era rimasta in attesa di una nuova destinazione d’uso.

Il futuro

Si parla di realizzazione di un mega centro distribuzione, ma diverse sono le voci che si rincorrono.

Acquisto effettuato e bonifica avviata: si riparte da qui.

I commenti

“In questi mesi di amministrazione, come gruppo Consiliare “Uniti per il Territorio”, abbiamo mantenuto sempre alta l’attenzione su quell’area, sollecitando ed ottenendo vari sgomberi e pulizie – dichiara il capogruppo consiliare del partito di maggioranza Vito Maratea -. Oggi, grazie al coraggio di imprenditori che hanno deciso di investire su quell’area, possiamo finalmente mettere la parola fine al degrado e all’abbandono che l’hanno caratterizzata per anni”.

“Siamo soddisfatti e felici, che qualcuno abbiamo deciso di scommettere sul nostro territorio, non solo perché si ristabilisce una situazione di normalità, ma anche perché, con un progetto di riqualificazione e di realizzazione di un nuovo Centro Commerciale, si dà nuova linfa economica ad un territorio che ha sempre più bisogno di attenzione e di scelte coraggiose come questa”, sottolinea Maratea anche a nome dei colleghi consiglieri Sara Costantino e Cosimo Massa.