Eboli: ufficializzato l’ingresso nella Rete delle spiagge accessibili e attrezzate

Si tratta di 360 aree in tutta Italia che offrono ampia disponibilità di accesso alle persone con disabilità. La candidatura di Eboli era stata presa in considerazione in seguito all’allestimento della spiaggia comunale lungo il litorale di Campolongo, adiacente alla Casina Rossa. «Un riconoscimento che premia la sensibilità verso ogni forma di fragilità e che segnala l’impegno di amministratori ed uffici comunali», commenta il sindaco, Mario Conte.

La spiaggia di Eboli sempre più inclusiva

La struttura comunale non solo è stata allestita ed ha permesso di segnalare Eboli tra i litorali che offrono questa possibilità alle persone con disabilità, ma già garantisce progetti e possibilità alle fasce fragili della popolazione, anche fragilità di tipo economico e sociale. «Abbiamo lavorato con pazienza per creare quest’area attrezzata per ogni forma di inclusione – spiega la garante per i diritti dei disabili, Carmen Carnevale – Il traguardo è stato raggiunto perché c’è stata una comune visione con l’Amministrazione Comunale, che attraverso l’assessore comunale al patrimonio e sviluppo economico, Vincenzo Consalvo, ha garantito la disponibilità delle aree».

Sulla stessa spiaggia attrezzata, dove opera anche l’Azienda Speciale Sele Inclusione (ASSI) nella gestione dei servizi, è attivo il programma “Centro estivo”, messo in cantiere dal settore politiche sociali e dall’assessorato guidato da Katya Cennamo, che ospita minori provenienti da condizioni di fragilità in turni di tre settimane, inseriti in progetti portati avanti da operatori specializzati.

Le info utili

Con l’inserimento nella Rete delle Spiagge Inclusive, il lido comunale di Campolongo, attraverso il sito dedicato www.disabili.com, nella sezione spiagge, viene segnalato a turisti e bagnanti, che possono così richiedere disponibilità e prenotare spazi, in questo modo diventando anche uno strumento di promozione turistica del territorio, oltre che un significativo esempio di inclusione.