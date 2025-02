Eboli, tutto pronto per la quinta edizione della “Cronoscalata del ripetitore”, ecco il programma

Dal centro cittadino e fino al ripetitore di località Monti di Eboli sono già decine i biker che hanno aderito alla quinta edizione della “Cronoscalata del ripetitore” un percorso cronometrato, completamente strerrato, che permette ai partecipanti anche di ammirare un panorama unico nel suo genere.

La giornata

L’appuntamento è fissato per il 16 febbraio e con la Cronoscalata del Ripetitore, quinta edizione, tornano anche le collaborazioni preziose con i ragazzi della Comunità Emmanuel una realtà di integrazione sociale che esiste sul territorio comunale ebolitano. La manifestazione, amatoriale, è aperta a tutti i bikers e il percorso cronometrato, completamente sterrato, è di circa 4,5 km con dislivello di 270 metri e pendenza media del 6%.

Il programma

Ore 8:30 ritrovo in Piazza della Repubblica Eboli Ore 9:00 trasferimento alla partenza Ore 9:30 partenza atleti ogni 30 secondi. La partenza ufficiosa del gruppo avverrà da Piazza della Repubblica, sede di ritrovo. I bikers continueranno, non cronometrati per 5 km, percorrendo le vie cittadine fino ad arrivare in località Grataglie, punto di partenza della cronoscalata.

Il momento conviviale e quello di socializzazione con i ragazzi della Comunità Emmanuel è previsto al termine del cronometraggio, ovvero quando l’ultimo biker taglierà il traguardo e solo allora sarà decretato il vincitore della 5° Cronoscalata del Ripetitore. Cresce il numero delle iscrizione tra adulti e bambini, uomini e donne, e gli ultimi dettagli organizzativi sono al vaglio del presidente Michele Senatore e del gruppo di “ASD RAMPIKEVOLI MTB”