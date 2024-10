Eboli: il pilota Paolo Cicalese presente alla 51esima Cronoscalata della Castellana

C’è anche il pilota ebolitano Paolo Cicalese tra gli atleti che daranno spettacolo fino a domenica 27 ottobre alla 51esima Cronoscalata della Castellana all’ombra del Duomo di Orvieto per un appuntamento sportivo unico nel suo genere.

La Cronoscalata della Castellana

Tantissime le adesioni per questo evento che supera oltre quota 260 con i big della Supersalita e che hanno all’attivo piazzamenti importanti e curriculum speciali. La Finale Nazionale di campionato Italiano Velocità Montagna, infatti, ospiterà le sfide tra i migliori specialisti d’Italia della velocità in salita e tra i finalisti e i migliori piloti del panorama internazionale spicca quello del pilota ebolitano Paolo Cicalese, campione pluripremiato con un medagliere che fa invidia a tanti.

La passione dell’ebolitano Cicalese

La passione dei motori come forza che unisce tutta la famiglia e la passione per lo sport che è insita nel dna, il pilota ebolitano Paolo Cicalese prende parte a questo evento sportivo che pone Orvieto al centro della scena nazionale. Un fine settimana all’insegna dello sport per una città completamente coinvolta nella sua gara, con tante occasioni di scoperta e conoscenza di un autentico scrigno di tesori architettonici, artistici, storici, di tradizione ed enogastronomici.