Eboli: tutto pronto per il secondo Memorial in Memoria del Dott. Pasquale Infante, ecco il programma

E’ tutto pronto, ad Eboli, per il secondo Memorial dedicato al dott. Pasquale Infante, già amministratore della città di Eboli e professionista benvoluto da tanti. Giovedì 24 ottobre, con inizio alle ore 18.30, l’appuntamento è fissato in via Zenone 16, a Santa Cecilia, presso la sede della Croce Rossa Italiana, Comitato Serre – Unità Territoriale di Eboli.

La giornata

Un appuntamento che si preannuncia molto partecipato e pieno di grandi emozioni. Quest’anno, il Memorial avrà un significato particolare: sarà organizzato un evento di beneficenza con screening cardiologico gratuito, grazie a un macchinario ECG donato alla Croce Rossa di Santa Cecilia. «Questo servizio offrirà a tutti la possibilità di controllare la propria salute cardiaca, in linea con l’impegno del dott. Infante per il benessere della comunità», fanno sapere gli organizzatori dell’evento.

Alle ore 19.00 seguirà una fiaccolata, organizzata in collaborazione con la ASD Sele Marathon di Eboli, per onorare la memoria del compianto consigliere comunale. «La partecipazione di tutti sarà un gesto significativo per ricordare un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della comunità e per promuovere la salute e il benessere di ogni cittadino».

La famiglia del dott. Infante invita istituzioni e cittadini a partecipare a questa iniziativa, unendo le forze in un momento di solidarietà e riflessione.