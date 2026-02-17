Eboli, trovato morto un uomo di 45 anni in un’abitazione di via Gramsci

Tragica scoperta nella serata di oggi a Eboli, dove un uomo di 45 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione in via Gramsci. L’uomo viveva da solo.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme è scattato nelle prime ore del giorno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, un’ambulanza del 118 e l’auto medica. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 45enne.

Al momento non sono state rese note le cause della morte.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire le circostanze dell’accaduto e ricostruire quanto avvenuto nelle ore precedenti al ritrovamento.

La notizia ha destato sgomento tra i residenti della zona.