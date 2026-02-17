Eboli, trovato morto un uomo di 45 anni in un’abitazione di via Gramsci

Nonostante l’intervento dei soccorritori per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Redazione Infocilento

Tragica scoperta nella serata di oggi a Eboli, dove un uomo di 45 anni è stato trovato privo di vita all’interno della propria abitazione in via Gramsci. L’uomo viveva da solo.

L’allarme e i soccorsi

L’allarme è scattato nelle prime ore del giorno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri, un’ambulanza del 118 e l’auto medica. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del 45enne.

Al momento non sono state rese note le cause della morte.

I carabinieri hanno avviato gli accertamenti di rito per chiarire le circostanze dell’accaduto e ricostruire quanto avvenuto nelle ore precedenti al ritrovamento.
La notizia ha destato sgomento tra i residenti della zona.

