Eboli: Tre furti nelle ultime ore messi a segno al cimitero

È successo nelle ultime settimane e continua senza sosta l’ondata di microcriminalità che sta facendo vittime all’interno del cimitero comunale di Eboli. Nelle ultime ore aumenta ad almeno tre il numero delle anziane signore che alle prese con le sistemazioni di loculi e monumenti funebri sei proprio defunti si sono viste improvvisamente sottrarre borsette ed effetti personali.

I furti ad Eboli

Oltre che urlare e attirare l’attenzione di qualche altro visitatore del cimitero, dei dipendi comunali che sono sempre in zona, non vi è soluzione per arginare il fenomeno vista l’estensione del camposanto e l’articolato percorso su cui si snoda.

Le immagini della videosorveglianza

Intanto le immagini registrate dalle telecamere di video sorveglianza sarebbero al vaglio degli inquirenti. I caschi bianchi del capitano Mario Dura stanno analizzando le immagini per risalire agli autori dei furti.

Oggi sono state recuperate in un terreno laterale almeno due borse con documenti e carte di credito di due anziane signore.

Proseguono i controlli da parte delle forze dell’ordine.