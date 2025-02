Eboli, trasferimento del laboratorio analisi dell’ospedale: interviene il sindaco, Mario Conte

Il trasferimento del laboratorio di analisi dell’ospedale di Eboli continua a tenere banco anche nella discussione politica locale e sulla questione interviene il primo cittadino.

La nota stampa

«Sento doveroso intervenire su una vicenda, che è venuta alla ribalta attraverso articoli di stampa, e che riguarda l’ipotizzato spostamento del laboratorio di analisi e del servizio di biologia molecolare. Tale spostamento, se confermato, avverrebbe in contraddizione con l’atto aziendale che invece prevede la struttura in oggetto presso l’ospedale di Eboli», ha scritto il Sindaco Conte nella nota diramata da Palazzo di Città. Conte l’altro giorno aveva ricevuto una lettera a firma di Vito Sparano coordinatore provinciale della UILFP che accendeva i riflettori sulla delicata vicenda.

La richiesta

«Nell’ambito di una corretta organizzazione delle funzioni del DEA è indispensabile che tutte le branche specialistiche presenti ad Eboli abbiano a supporto il laboratorio di analisi e il servizio di biologia molecolare, in modo efficiente ed efficace. Pertanto, invito il direttore generale dell’Asl Salerno e tutti i responsabili competenti in materia, affinché valutino con attenzione ogni futura programmazione in merito, tenendo sempre in debito conto l’esigenza di non depauperare il presidio ospedaliero ebolitano di funzioni strettamente connesse con tutti i reparti presenti.

Un invito che va anche nella direzione di organizzare al meglio reparti e servizi dei presidi del DEA Eboli-Battipaglia-Roccadaspide, in modo da garantire con puntualità attenzione ed assistenza». La questione è destinata a fare discutere ancora nella fila della politica e nel comparto sanitario.