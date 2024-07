Eboli: traffico e detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, 4 soggetti nei guai

In data odierna, i Carabinieri di Salerno hanno dato esecuzione a un’ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura di Salerno, nei confronti di 4 soggetti (di cui 3 destinatari della misura degli agli arresti domiciliari, 1 dell’obbligo di dimora nel Comune di Boscoreale) indagati per traffico e detenzione di sostanze stupefacenti. Le indagini traggono origine nel 2022 da un altro procedimento penale relativo ad un omicidio maturato nell’ambito di un contrasto relativo al controllo dello spaccio di sostanze stupefacenti in un quartiere di Eboli.

Il provvedimento

Il Giudice, nel provvedimento cautelare, ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei predetti soggetti, i quali avrebbero articolato una rete di spaccio di sostanze stupefacenti di varia natura, facendo giungere la droga nel territorio ebolitano acquistandola da due fornitori napoletani, rispettivamente padre e figlio di 44 e 21 anni.

Le ingenti quantità di sostanze stupefacenti, prevalentemente del tipo cocaina e crack, dopo essere state acquistate dai predetti fornitori, venivano cedute al dettaglio nel territorio del comune di Eboli. Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così formulate saranno sottoposte al vaglio dell’autorità giudiziaria nelle fasi ulteriori del procedimento.

