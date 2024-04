Eboli: “Tractor tug of war”, tutto pronto per il gioco del tiro con la fune per i trattori

È tutto pronto per la prima edizione di Tractor tug of war- il tiro con la fune per i trattori, un gioco che ha già coinvolto decine di partecipanti. Organizzato da CumSele 2.0 e Pneumatici Riviello due importanti realtà locali, l’appuntamento sportivo vedrà in gara tanto partecipanti con i trattori che saranno i veri protagonisti di questo gioco. Truccati nella potenza le motrici di sfideranno nel classico gioco del tiro con la fune. I trattori con più potenza e una messa a punto precisa per prevalere sul trattore dell’avversario, avranno la meglio. «Un’esperienza che si preannuncia per i tanti partecipanti divertente e coinvolgente soprattutto per coloro che amano lo sport e la competizione», dicono gli organizzatori.

Il programma

Questo pomeriggio, sabato 6 aprile, iscrizioni possibili dalle ore 15.00 e a seguire dalle ore 16.00 lo Speaker ufficiale della Prima edizione del Tractor Tug of War darà il via alla gara. Domenica 7 aprile, invece, per prendere parte alla competizione le iscrizioni sono aperte dalle ore 9.30.

L’appuntamento

La gara vera e propria entra nel vivo dalle ore 10.30. L’evento sportivo sarà ospitato nell’area parcheggio adiacente al PalaSele, un’area attrezzata per l’occasione e fornita di tutte le misure di sicurezza necessarie per garantire lo svolgimento della competizione.