Eboli, tamponano un furgone e scappano: fermati due extracomunitari

Sono stati fermati dopo un lungo inseguimento, prima con le auto e poi a piedi all’interno della boscaglia in località Femmina morta di Eboli, due cittadini extracomunitari. I due, bloccati dalla Polizia Municipale sono stati denunciati a piede libero. Per loro sono state comminate sanzioni pari a circa 8.000 euro. A seguito del tamponamento l’imprenditore agricolo ha riportato lesioni guaribili in 10 giorni circa.

I fatti

Avevano tamponato per strada il furgone di un noto imprenditore agricolo della zona e poi si sono dati immediatamente alla fuga a bordo della loro vettura. Quando è stato lanciato l’allarme e gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Daniele De Santis e dal vice Damiano Iula, si sono messi sulle tracce dei due l’individuazione in zona è risultata facile in quanto il loro veicolo una Fiat Stilo sul profilo anteriore riportava chiari i segni di un incidente appena accaduto.

La sanzione

Alla vista degli agenti in divisa i due si sono dati alla fuga nella boscaglia di Femmina morta ma sono stati inseguiti dagli agenti. Il conducente guidava senza patente di guida e senza assicurazione: denunciati entrambi e sanzionati per oltre 8000.